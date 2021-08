14.08.2021 ( vor 2 Stunden )



Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich am Wochenende auf volle Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich am Wochenende auf volle Züge einstellen. "Wir rechnen damit, dass dieses Wochenende eines der reisestärksten in diesem Jahr wird", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Samstagmorgen. Im Urlaubsmonat August ist der Bahnverkehr in der Regel ohnehi 👓 Vollständige Meldung