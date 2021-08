14.08.2021 ( vor 5 Stunden )

Nach einem Erdbeben der Stärke 7,2 warnen die Behörden in Haiti vor einem Tsunami. In der Dominikanischen Republik gerieten Menschen in Panik. Haiti wurde erst 2010 von einem verheerenden Beben heimgesucht. Nach einem schweren Erdbeben in Haiti haben die Behörden eine Tsunami-Warnung herausgegeben. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte der Erdstoß am Samstagmorgen (Ortszeit) eine Stärke ...