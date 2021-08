15.08.2021 ( vor 2 Tagen )

Die Taliban stehen vor der Machtübernahme in Afghanistan . Der Iran bereitet sich auf die Ankunft Geflüchteter vor. Die US-Regierung warnt vor der Lage am Flughafen Kabul . Alle Informationen im Liveticker. Die Ereignisse in Afghanistan überschlagen sich. Die Taliban haben binnen Tagen und Stunden den Großteil des Landes eingenommen und am Sonntag die Hauptstadt Kabul erreicht. Präsident Ghani h...