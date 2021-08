15.08.2021 ( vor 4 Stunden )



Köln (dpa) - Fast wie in Zeitlupe reckte Steffen Baumgart beim Schlusspfiff die Arme in den Himmel und lächelte. Nach über 90 Minuten purer Anspannung feierte der neue Trainer des 1. FC Köln das Ende des Debüt-Fluchs seiner Vorgänger inmitten der 16.500 euphorischen Fans leise und nahm sich sogar Ze Köln (dpa) - Fast wie in Zeitlupe reckte Steffen Baumgart beim Schlusspfiff die Arme in den Himmel und lächelte. Nach über 90 Minuten purer Anspannung feierte der neue Trainer des 1. FC Köln das Ende des Debüt-Fluchs seiner Vorgänger inmitten der 16.500 euphorischen Fans leise und nahm sich sogar Ze 👓 Vollständige Meldung