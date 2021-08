16.08.2021 ( vor 5 Stunden )



Berlin (dpa) - Die US-Band Metallica will die Einnahmen aus einer Neuveröffentlichung des Kult-Songs "Enter Sandman" an die Opfer der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen spenden. Das bestätigte eine Sprecherin der Plattenfirma Universal Music der Deutschen Presse-Agentur.