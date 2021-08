16.08.2021 ( vor 1 Woche )

Offenbar wusste die deutsche Botschaft in Kabul schon länger um die Gefahrenlage in Afghanistan . Das Auswärtige Amt reagierte trotzdem spät. Für ihr Krisenmanagement wird die Regierung scharf kritisiert. Die deutsche Botschaft in Kabul hat einem Bericht zufolge beim Auswärtigen Amt über längere Zeit erfolglos auf die Gefährdung ihrer Mitarbeiter hingewiesen. Der stellvertretende deutsche Botsc...