Gnutiez https://t.co/74Ds62eRzi zeitonline hat eine Headline geändert. Bundeswehr in Afghanistan: Zweite Evakuierungsmasc… https://t.co/obWUSPs3Wk vor 5 Stunden Livia Gerster Die zweite Evakuierungsmaschine der Bundeswehr mit 125 Menschen aus Afghanistan an Bord ist am Dienstagnachmittag i… https://t.co/NLjtxMakPS vor 5 Stunden Jan Nikkel (🏠💉) Zweiter #Rettungsflieger mit 120 Menschen gestartet https://t.co/mWcYxXdWts Über @updayDE gesendet #Afghanistan #Kabul #kabulairport vor 5 Stunden Ueberschriften Bundeswehr in Afghanistan: Zweite Evakuierungsmaschine in Kabul gelandet https://t.co/JGc4FAs8ni vor 6 Stunden Gnutiez https://t.co/74Ds62eRzi zeitonline hat eine Headline geändert. Bundeswehr in Afghanistan: Zweite Evakuierungsmasc… https://t.co/J8QDkRYu4X vor 6 Stunden Passauer Neue Presse Zweite Evakuierungsmaschine der Bundeswehr in Kabul gelandet https://t.co/Apb8CWMOii vor 7 Stunden