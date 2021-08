18.08.2021 ( vor 4 Stunden )

Berlin (dpa) - Nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission ( Stiko ) zur Corona Impfung von Kindern und Jugendlichen ab zwölf sind in mehreren Bundesländern spezielle Impfaktionen für diese Altersgruppe angelaufen - oder in Planung. So werden unter anderem mobile Impfteams an Schulen geschickt, z