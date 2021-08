18.08.2021 ( vor 2 Stunden )

Die Taliban feuern am Kabuler Flughafen nach eigenen Angaben jetzt in die Luft. Die Bundesregierung will noch heute zwei Flieger in die afghanische Hauptstadt schicken. Alle Informationen im Blog. Die Taliban haben binnen weniger Tage den Großteil Afghanistans und die Hauptstadt Kabul eingenommen – und damit offenkundig die Nato-Staaten überrascht. Einzig der Flughafen in der Hauptstadt ist noc...