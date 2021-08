27.08.2021 ( vor 2 Stunden )

Die Corona -Zahlen in Nordrhein-Westfalen haben weiter zugelegt. Am Freitag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage- Inzidenz von 125, 9. Am Vortag hatte sie noch bei 122, 4 gelegen und vor einer Woche bei 83, 4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen. 4367 Menschen steckten