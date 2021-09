28.08.2021 ( vor 1 Woche )

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Schauspieler Mario Adorf erinnern gemeinsam an das NS-Opfer Bruno Lüdke: Sie nehmen am heute an der Verlegung eines Stolpersteins in Berlin-Köpenick teil. Der Stein erinnert an Lüdke, wie die Koordinierungsstelle Stolpersteine Berlin mitteilte. Dessen Schi