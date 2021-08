Dodi Lukebakio weiß, wie man gegen den FC Bayern trifft. Nicht nur deswegen macht er Hertha BSC Mut für die Partie am Sonnabend.

Hertha-Boss Bobic spricht über Elfer-Eklat gegen Wolfsburg Bei der Niederlage des Hauptstadtklubs gegen den VfL Wolfsburg kommt es vor einem Elfmeter zum Streit zwischen zwei Spielern. Hertha-Geschäftsführer Fredi...

t-online.de vor 6 Tagen - Sport