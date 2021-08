29.08.2021 ( vor 4 Stunden )

Soll in Deutschland Bargeld verboten werden? Über diese Frage diskutierten Robert Habeck und Markus Söder in einer Wahlkampfdebatte von t-online. In einem Punkt gab es überraschende Einigkeit. Der Grünen-Co-Vorsitzende Robert Habeck hat sich für eine Obergrenze für Bargeldzahlungen in Deutschland ausgesprochen. "Ich finde es völlig okay, wenn man den Alltag mit Bargeld bestreiten will", erklär...