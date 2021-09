Fünfjähriger flieht aus Afghanistan und stirbt durch Unglück in Polen

Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 19 Stunden



Polen: Afghane (5) stirbt nach Pilzvergiftung 01:30 In Polen ist ein erst kürzlich aus Afghanistan eingereister Junge nach einer Pilzvergiftung gestorben. Auch sein ein Jahr älterer Bruder sei nach einer Lebertransplantation weiter in sehr kritischem Zustand, so ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.