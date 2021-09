02.09.2021 ( vor 17 Stunden )

St. Gallen (dpa) - Die deutsche Fußball- Nationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel in St. Gallen gegen Liechtenstein (2:0) in der Einzelkritik: Leno:Der Arsenal-Keeper hätte in seinem neunten Länderspiel die Torwart-Handschuhe in der Kabine lassen können. Musste nichts halten. Baku:Im zweiten Länd