04.09.2021 ( vor 10 Stunden )



(dpa) - Angelique Kerber hat das Duell der ehemaligen Turniersiegerinnen bei den US Open für sich entschieden und mit einem Sieg gegen Sloane Stephens das Achtelfinale erreicht. Die ehemalige Weltranglisten-Erste aus Kiel setzte sich am Freitag gegen die Amerikanerin in einem hochklassigen New York (dpa) - Angelique Kerber hat das Duell der ehemaligen Turniersiegerinnen bei den US Open für sich entschieden und mit einem Sieg gegen Sloane Stephens das Achtelfinale erreicht. Die ehemalige Weltranglisten-Erste aus Kiel setzte sich am Freitag gegen die Amerikanerin in einem hochklassigen 👓 Vollständige Meldung