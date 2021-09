04.09.2021 ( vor 5 Stunden )



(dpa) - Die frühere Turniersiegerin Bianca Andreescu hat bei den US Open mit ihrem zehnten Erfolg nacheinander das Achtelfinale erreicht. Die 21 Jahre alte Tennisspielerin aus Kanada hatte bei ihrem 6:1, 6:2-Erfolg in 67 Minuten gegen die Belgierin Greet Minnen keine Schwierigkeiten.