178 neue Corona-Fälle im Saarland: Inzidenz bei 95, 4

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich mehr als vier Millionen Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Alleine gestern...

Im Saarland sind innerhalb eines Tages 144 neue Coronavirus-Infektionen registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro...

Der Trend der Corona-Neufinfektionen der vergangenen Wochen setzt sich fort. Erneut ist die Inzidenz in Deutschland gestiegen. Am Sonntagmorgen lag sie bei 74,1.

Coronavirus: RKI registriert 8416 neue Corona Fälle - Inzidenz bei 74, 1 Berlin (dpa) - Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut angestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntagmorgen lag sie bei 74, 1 - am Vortag...

