Kiel (dpa/lno) - In den Landtag eingedrungene Fledermäuse haben den Sicherheitsdienst des Parlaments in der Nacht zum Freitag auf Trab gehalten. "Das war das erste Mal", sagte eine Sprecherin des Landtags am Montag. Durch ein offenes Fenster flogen mehrere Tiere in das an der Förde gelegene Gebäude.