07.09.2021 ( vor 6 Tagen )



München (dpa) - Der Rückversicherer Munich Re will sein Geschäft in der Cyber-Versicherung weiter vorantreiben. Der Dax-Konzern wolle bei der Versicherung gegen Pannen und Angriffe rund um Computersysteme weiterhin profitabel wachsen, teilte er am Dienstag in München mit. Bisher kommt die Munich Re München (dpa) - Der Rückversicherer Munich Re will sein Geschäft in der Cyber-Versicherung weiter vorantreiben. Der Dax-Konzern wolle bei der Versicherung gegen Pannen und Angriffe rund um Computersysteme weiterhin profitabel wachsen, teilte er am Dienstag in München mit. Bisher kommt die Munich Re 👓 Vollständige Meldung