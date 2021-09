07.09.2021 ( vor 18 Stunden )

Beschäftigte der Sparda -Bank in Hannover wollen am Mittwoch und Donnerstag die Arbeit niederlegen. Wie der Landesbezirk Niedersachsen-Bremen der Gewerkschaft Verdi am Dienstag mitteilte, könnten sich voraussichtlich 100 Menschen an dem Warnstreik beteiligen. Mit Auswirkungen auch auf andere Filialen