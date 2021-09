10.09.2021 ( vor 6 Stunden )

Klares Ergebnis: Mit fast 90 Prozent haben die CSU-Mitglieder Parteichef Markus Söder wiedergewählt. Zuvor hatte dieser eine eindringliche Rede gehalten – und die Verbundenheit zur CDU betont. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist auf dem CSU-Parteitag am Freitag in Nürnberg mit großer Mehrheit in seinem Amt als Parteichef bestätigt worden. Söder erhielt als einziger Kandidat 600 der 685 ...