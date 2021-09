11.09.2021 ( vor 6 Stunden )

Vor 20 Jahren wurden die USA schwer von Terror getroffen, etwa 3.000 Menschen starben. Nun lobte US-Präsident Biden die Stärke des Landes danach – übt aber auch Kritik. Anlässlich des Gedenkens an die Anschläge vom 11. September 2001 in den USA hat Präsident Joe Biden die nationale Einheit als größte Stärke der Vereinigten Staaten bezeichnet. In den Tagen nach den Anschlägen sei heldenhaftes Ha...