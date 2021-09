11.09.2021 ( vor 14 Stunden )



dIn Nürnberg geht der Parteitag der CSU am heutigen Samstag zu Ende. Dort ist Unions-Kanzlerkandidat dIn Nürnberg geht der Parteitag der CSU am heutigen Samstag zu Ende. Dort ist Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet zu Gast. Kann er mit seiner Rede überzeugen? Verfolgen Sie diese jetzt live. LIVESTREAM Die CSU setzt ihren zweitägigen Parteitag in Nürnberg fort. Angesichts von unbefriedigenden Umfra 👓 Vollständige Meldung