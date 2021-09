12.09.2021 ( vor 4 Stunden )



Düsseldorf (dpa) - Der Start war holprig, doch jetzt nehmen die Traditionsclubs in der so stark besetzten 2. Liga Fahrt auf. Der FC Schalke 04, Werder Bremen und der Hamburger SV feierten am 6. Spieltag allesamt Siege und pirschten sich an die begehrten Aufstiegsplätze heran. Auch Fortuna Düsseldorf