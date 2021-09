Quelle: DPA - vor 1 Woche



Quarantäne-Regeln an Schulen? Gesundheitsminister beraten 01:05 Berlin 06.09.2021: Die Gesundheitsminister der Länder wollen am Montag über Quarantäne-Maßnahmen im Fall von Corona-Infektionen an Schulen sprechen. Dabei solle es um «möglichst einheitliche Regeln» gehen, sagte der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Klaus Holetschek (CSU) aus...