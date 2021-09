16.09.2021 ( vor 3 Stunden )



Lieber klassisch oder doch trendig? Bei der About-You-Modewoche in Berlin hat Lena Meyer-Landrut ihre Geschmacksvorlieben verraten – und gleich ihre neue Kollektion vorgestellt. Zum Abschluss der About-You-Modewoche präsentierten die Models Mäntel, Strickpullis, Schals und Mützen, größtenteils in S Lieber klassisch oder doch trendig? Bei der About-You-Modewoche in Berlin hat Lena Meyer-Landrut ihre Geschmacksvorlieben verraten – und gleich ihre neue Kollektion vorgestellt. Zum Abschluss der About-You-Modewoche präsentierten die Models Mäntel, Strickpullis, Schals und Mützen, größtenteils in S 👓 Vollständige Meldung