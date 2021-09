16.09.2021 ( vor 19 Stunden )

Speziell im Wahljahr bestimmen Umfragen den politischen Betrieb. In den Wochen vor der Bundestagswahl gibt es täglich neue Zahlen. Doch wie kommen sie zustande – und welche Probleme gibt es? t-online beantwortet die neun wichtigsten Fragen rund um Wahlumfragen in Kooperation mit "Wissenschaft im Dialog". Seit wann gibt es Wahlumfragen? Die erste Meinungsumfrage wurde am 24. Juli 1824 in den USA...