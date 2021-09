19.09.2021 ( vor 3 Stunden )



In Berlin haben zwei junge In Berlin haben zwei junge Aktivistinnen ihren Hungerstreik zur Rettung des Klimas abgebrochen. Grund dafür waren die körperliche und geistige Gesundheit. Eine der beiden war kurz zuvor in die Charité eingeliefert worden. Das Klima-Protestcamp in Berlin ist um zwei Teilnehmerinnen ärmer: Die 19-jähr 👓 Vollständige Meldung