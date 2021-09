Inga Poravas RT @NN_Online: Einfach unfassbar: Wegen eines Hinweises auf die Maskenpflicht wurde in Rheinland-Pfalz ein Kassierer von dem Täter erschoss… vor 4 Minuten Lennart Pfahler RT @AlexanderDinger: In Rheinland-Pfalz soll ein Mann einen Kassierer erschossen haben, weil dieser auf die Einhaltung der Maskenpflicht ge… vor 32 Minuten Affe64…澳喜 RT @derspiegel: In Rheinland-Pfalz verweigerte ein Tankstellen-Mitarbeiter einem Mann ohne Maske den Bierkauf. Der kam mit Mundschutz zurüc… vor 1 Stunde Klaus Kelle Für medienpolitische Feinschmecker: Wenn ein vermeintlicher #Querdenker bzw. #Impfgegner in Rheinland-Pfalz jemande… https://t.co/x00F6hU0d3 vor 2 Stunden shz.de Im Streit um das Tragen einer Corona-Maske soll ein 49-Jähriger einen Tankstellen-Kassierer in Idar-Oberstein (Rhei… https://t.co/BTlZzKr9wn vor 2 Stunden Leon Schlemminger RT @derspiegel: In Rheinland-Pfalz verweigerte ein Tankstellen-Mitarbeiter einem Mann ohne Maske den Bierkauf. Der kam mit Mundschutz zurüc… vor 2 Stunden