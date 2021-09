CR Capital AG: Rund 80 % der Aktionärinnen und Aktionäre entscheiden sich für die Aktiendividende DGAP-News: CR Capital AG / Schlagwort(e): Dividende 22.09.2021 / 11:14 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Corporate...

Größte Akquisition der Firmengeschichte: Ardex beteiligt sich mehrheitlich an wedi ARDEX GmbH: Witten (ots) - Die Ardex-Gruppe wächst weiter: Der Bauchemiespezialist mit Hauptsitz in Witten beteiligt sich mehrheitlich an der wedi GmbH, einem...

