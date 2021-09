Head 🇩🇪 RT @rosi_lux: „Bei politischen Großthemen wie Klimawandel, Flüchtlinge, menschliche Würde, Kapitalismus gibt es inzwischen ein hohes Maß an… vor 1 Stunde Gerda Blümchen RT @rosi_lux: „Noch enger – sowohl inhaltl. als auch personell - sind die Bande zw der ev. Kirche u den Grünen geknüpft. In der Friedensbew… vor 2 Stunden Susanne Baessler RT @rosi_lux: „Noch enger – sowohl inhaltl. als auch personell - sind die Bande zw der ev. Kirche u den Grünen geknüpft. In der Friedensbew… vor 2 Stunden Völkerrechtler🇮🇱 RT @rosi_lux: „In der Tat lassen sich evangelische Kirchentage und Parteitage der Grünen kaum voneinander unterscheiden.“ https://t.co/EfU… vor 2 Stunden Rosi Lux🇩🇪🇮🇱🇺🇸 „In der Tat lassen sich evangelische Kirchentage und Parteitage der Grünen kaum voneinander unterscheiden.“ https://t.co/EfUbYIrQfa vor 2 Stunden Rosi Lux🇩🇪🇮🇱🇺🇸 „Noch enger – sowohl inhaltl. als auch personell - sind die Bande zw der ev. Kirche u den Grünen geknüpft. In der F… https://t.co/3wZ1nSOyKp vor 2 Stunden