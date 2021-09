27.09.2021 ( vor 10 Stunden )

Neben dem Bundestag hat Berlin auch ein neues Landesparlament gewählt. Lange Zeit gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und Grünen – am Ende setzte sich der Favorit durch. Alle Informationen im Newsblog. In Berlin ist es am Sonntag bei der Bundestagswahl und der Wahl zum Abgeordnetenhaus