Quelle: DPA - vor 1 Woche



Scholz und Baerbock gegen Laschet · SPD in Umfrage vorn 00:57 Berlin, 20.09.21: Sieben Tage vor der Bundestagswahl haben die Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen beim letzten TV-Triell die Wähler zu mobilisieren versucht. Erneut schlug sich nach einer Blitz-Umfrage unter Zuschauern SPD-Bewerber Olaf Scholz am besten. Auffällig in dem Schlagabtausch...