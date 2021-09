29.09.2021 ( vor 11 Stunden )



Wegen eines umgestürzten Sattelschleppers ist am Mittwoch die Wegen eines umgestürzten Sattelschleppers ist am Mittwoch die Autobahn 28 Leer-Stuhr kurz vor Oldenburg in beiden Richtungen gesperrt worden. Der Wagen hatte... 👓 Vollständige Meldung