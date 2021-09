30.09.2021 ( vor 2 Stunden )



Wolfsburg (dpa) - Mark van Bommel war sauer. Und was das bedeutet, weiß man im deutschen Wolfsburg (dpa) - Mark van Bommel war sauer. Und was das bedeutet, weiß man im deutschen Fußball spätestens seit seiner Zeit als Alphatier des FC Bayern München . Also sagte der neue Trainer des VfL Wolfsburg in aller Deutlichkeit über den fragwürdigen Elfmeterpfiff, der sein Team beim 1:1 (0:0) gege 👓 Vollständige Meldung