30.09.2021 ( vor 4 Tagen )



Katholische Reformgruppen haben den Synodalen Weg der katholischen Kirche in Deutschland vor der zweiten Synodalversammlung des Reformprozesses in Katholische Reformgruppen haben den Synodalen Weg der katholischen Kirche in Deutschland vor der zweiten Synodalversammlung des Reformprozesses in Frankfurt als "dringend notwendig" bezeichnet. Dies gelte insbesondere für die Überwindung der sexualisierten Gewalt, betonte Christian Weisner von "Wir 👓 Vollständige Meldung