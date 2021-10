30.09.2021 ( vor 14 Stunden )

Berlin (dpa) - Union Berlin und Europa - da wird langsam was draus. Dank seines treffsicheren B-Sturms ist der Fußball-Bundesligist in der Conference League wie von Trainer Urs Fischer gefordert "auch mit Punkten in der Tabelle angekommen". Andreas Voglsammer (33. Minute), Kevin Behrens (48.) und de