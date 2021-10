01.10.2021 ( vor 4 Stunden )

Sofort mit dem ersten Lied waren aus den Sitzplätzen Stehplätze geworden: Schlager-Star Roland Kaiser hat am Freitagabend in der Hamburger Barclays-Arena rund 10.000 Menschen von der ersten Minute an begeistert. "Was für ein Empfang. Nach über 18 Monaten wieder hier zu Gast zu sein. Wir haben Sie se