01.10.2021 ( vor 12 Stunden )

Beim Deutschen Filmpreis sind Schauspieler Oliver Masucci und Schauspielerin Maren Eggert ausgezeichnet worden. Sie gewannen Lolas für die besten Leistungen in einer Hauptrolle. Das gab die Filmakademie am Freitagabend in Berlin bekannt. Masucci wurde für seine Rolle in "Enfant terrible" geehrt, dar