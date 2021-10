02.10.2021 ( vor 6 Stunden )

Berlin (dpa) - Hertha -Sportgeschäftsführer Fredi Bobic hat seinem in die Kritik geratenen Trainer Pal Dardai trotz der schwachen Saison-Startphase erneut den Rücken gestärkt. Unabhängig von der jüngsten 0:6-Klatsche in Leipzig habe er immer gesagt, "es liegt doch immer an jemand selbst, wie lange er