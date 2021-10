03.10.2021 ( vor 2 Stunden )



Bei einem Festakt in Halle zum Bei einem Festakt in Halle zum Tag der deutschen Einheit hat die scheidende Bundeskanzlerin eine Rede gehalten. Dafür erntete sie stehende Ovationen – selten wurde sie so persönlich. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in Halle bei einem Festakt zum Tag der deutschen Einheit ihre vielleicht persönlic 👓 Vollständige Meldung