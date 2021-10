03.10.2021 ( vor 1 Tag )



Berlin (dpa) - In zwei Bundesländern greifen ab Montag Lockerungen bei der Maskenpflicht an Schulen. In Berlin wird dann die Maskenpflicht im Unterricht bis zur sechsten Klasse aufgehoben, in Bayern müssen an den Schulen dann im Unterricht generell keine Masken mehr getragen werden. Über die Aufhebu 👓 Vollständige Meldung