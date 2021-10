News Poster Göttingen: Evakuierung nach Blindgängerfund trifft 20.000 Menschen In Göttingen ist eine Weltkriegsbombe gefunden… https://t.co/eIQbyKd3Dp vor 1 Stunde WAZ Evakuierung nach Blindgängerfund in Göttingen trifft 20.000 Menschen https://t.co/SoPUELcASL vor 3 Stunden Die_Nichtweggucker RT @neuepresse: Evakuierung nach Blindgängerfund in Göttingen trifft 20.000 Menschen https://t.co/Y2OlRi7Zem vor 3 Stunden Neue Presse Hannover Evakuierung nach Blindgängerfund in Göttingen trifft 20.000 Menschen https://t.co/Y2OlRi7Zem vor 3 Stunden MusikausStrom RT @HAZ: Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe mitten in #Göttingen läuft in der Stadt eine aufwendige Evakuierung. 20.000 Menschen müssen ih… vor 4 Stunden Aller-Zeitung Evakuierung nach Blindgängerfund in Göttingen trifft 20.000 Menschen https://t.co/vqM0beakAP vor 4 Stunden