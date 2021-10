Die Berliner Linken haben sich verwundert gezeigt über den Beschluss von SPD und Grünen, in zwei Dreierformaten mit FDP und Linken weiter zu sondieren. "Wir...

Die Berliner CDU hat den Beschluss von SPD und Grünen kritisiert, in zwei Dreierformaten mit FDP und Linken weiter zu sondieren. "In Berlin ist wohl weiter-so...

Regierungsbildung: SPD in Berlin will in zwei Dreierformaten weiter sondieren Gleichzeitig mit der Bundestagswahl wurde in Berlin auch über ein neues Abgeordnetenhaus abgestimmt. Die designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska...

