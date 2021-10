Nachrichten #Sport #Fußball WM-Qualifikation: Deutsche Nationalmannschaft ringt Rumänien nieder https://t.co/ntfYiE3QJQ GERMANZ https://t.co/OvmA5XpUgL vor 10 Stunden ran Knapper Sieg gegen Rumänien: Die deutsche Mannschaft in der Einzelkritik #GERROU https://t.co/0NnJl6qNjE vor 10 Stunden BR24 Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft in der #WM-#Qualifikation auf #Rumänien. #BR24 Sport überträgt das S… https://t.co/XrLm8mpRR1 vor 12 Stunden Sportschau 🎧 Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft erwartet bei der Qualifikation zur WM 2022 in Katar das Team aus Rumänien… https://t.co/GyJEDKhgvg vor 22 Stunden 🌟🖤💛🖤🌟Bastian Driller🌟🖤💛🖤🌟 RT @sportstudio: Wieder ohne Mats #Hummels geht die deutsche Fußball-#Nationalmannschaft in die nächsten beiden Spiele der WM-Qualifikation… vor 1 Woche ZDF sportstudio Wieder ohne Mats #Hummels geht die deutsche Fußball-#Nationalmannschaft in die nächsten beiden Spiele der WM-Qualif… https://t.co/8zuqNJyJbR vor 1 Woche