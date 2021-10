Märkische Allgemeine Ende der kostenlosen #Bürgertests: Wie teuer wird es jetzt? 💳 https://t.co/sVGdgZwb3z vor 7 Stunden BWY_52 Riskant oder nicht?: Corona-Tests kosten von Montag an Geld https://t.co/rt7qWZ67Vm via @faznet __und was ein Test… https://t.co/CMOIupCvvI vor 9 Stunden 💙OhneWorte2015💙 Ab Montag den 11.10 kostet der Test 12,50€ 👎🏼 #COVID19 #Corona #Testzentrum https://t.co/LCXz3M5iug vor 1 Tag Katrin B. Öhm, lass mal ausrechnen, was mich das ab Montag dann kostet: 0,00 Eur würde ich sagen. Wie in den vergangenen 18 M… https://t.co/q4j7IS1CE0 vor 2 Tagen ralle Nachrichten und aktuelle News aus Holzminden und dem Weserbergland: Holzminden: Ab Montag kostet jeder Corona-Test… https://t.co/bALWhEtjAp vor 2 Tagen Babsi🐕🐕🐤🐤🐤 #Corona in #Breckerfeld: Das kostet ab Montag der #Test - https://t.co/ZmyIGp1tUL - https://t.co/seWFT4vXfD vor 4 Tagen