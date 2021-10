11.10.2021 ( vor 16 Stunden )



Die Lufthansa hat auf das Chaos am BER reagiert und bittet die Passagiere nun, vier Stunden vor Abflug am Die Lufthansa hat auf das Chaos am BER reagiert und bittet die Passagiere nun, vier Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Bisher hieß es, Reisende sollten mindestens zwei Stunden einplanen. 👓 Vollständige Meldung