Frankfurt/Main (dpa) - Die Fußball-Frauen von Eintracht Frankfurt und Laura Freigang planen langfristig an einer gemeinsamen Zukunft. Der Vertrag der 23 Jahre alten Nationalspielerin wurde um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2025 verlängert, wie der Club aus Hessen am Freitag mitteilte.