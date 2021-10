Johannes 2. Liga - Sieg in Hannover: Schalke 04 trifft in der Nachspielzeit https://t.co/pfbxamx7mf vor 12 Stunden Westdeutsche Zeitung 2. Liga: Sieg in Hannover: Schalke 04 trifft in der Nachspielzeit https://t.co/baiVQbvceQ https://t.co/EdebuWOObV vor 14 Stunden Der SPORTBUZZER 2. Liga kompakt: Schalke holt Last-Minute-Sieg in Hannover – Remis zwischen Paderborn und Regensburg #H96S04… https://t.co/p3kumnOJyw vor 16 Stunden